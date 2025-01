Eurozona in stagnazione nel quarto trimestre del 2024

agenzia

Crescita zero anche per l'Italia. Germania -0,2%, Francia -0,1%

BRUXELLES, 30 GEN – Nel quarto trimestre del 2024 l’Eurozona ha registrato una crescita zero rispetto al trimestre precedente, quando invece il Pil era aumentato dello 0,4%. L’Ue nel suo complesso ha segnato una crescita dello 0,1%, dopo il +0,4% fatto registrare nel trimestre precedente. Lo comunica Eurostat. Anche in Italia la crescita nel quarto trimestre dello scorso anno è stata zero, replicando lo 0% registrato anche nel terzo trimestre. Ancora più negativi i dati della Germania, dove il Pil è sceso dello 0,2%, e della Francia, che ha fatto segnare -0,1%.

