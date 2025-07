Everli annuncia un accordo per la business combination con Melar e l’ingresso al Nasdaq

L'INTESA

L’operazione, del valore pre-money di 180 milioni di dollari, segna un passo strategico verso l’espansione internazionale della società e il rafforzamento della sua presenza nei mercati globali

Everli Global Inc., piattaforma tecnologica leader nel settore della distribuzione digitale, annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante per una business combination con Melar Acquisition Corp. I, società veicolo quotata al Nasdaq.

L’operazione, che valorizza Everli con una pre-money equity valuation pari a 180 milioni di dollari, rappresenta un passaggio strategico volto al rafforzamento patrimoniale e all’espansione internazionale della società.

A seguito del perfezionamento della transazione, Everli sarà quotata al Nasdaq con il nome Everli Global Holdings Inc. e il ticker “EVRL”. Il closing è previsto entro la fine del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e assembleari previste.

Dal Nasdaq alla Sicilia, e ritorno

Palella ha rilevato al 100% Everli attraverso il family office Palella Holdings LLC nel 2024 e in poco più di un anno, la società ha raddoppiato i margini e aumentato del 20% il ricavo netto per ordine, consolidando la sua posizione sul mercato italiano.

«Costruire, crescere, restituire»

«Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Everli. La partnership con Melar ci permette di accedere al mercato dei capitali statunitense e di accelerare l’espansione in Europa», ha dichiarato Palella.

«Questa non è una meta, ma un passaggio. Un’occasione per costruire qualcosa di più grande, restando fedeli a una visione che parte dalla Sicilia e guarda al mondo», ha aggiunto.

Salvatore Palella

«Nei prossimi mesi, il mio obiettivo – ha detto ancora – è anche quello di spostare parte delle attività operative da Milano verso la Sicilia. È una scelta strategica, ma anche simbolica: voglio continuare a investire nella mia terra e creare opportunità per i tanti studenti siciliani di talento, che spero non debbano più sentirsi costretti ad ‘andare al Nord’ per trovare lavoro».

Una piattaforma tecnologica in forte crescita

Everli ha costruito la rete di retailer più ampia in Italia, con partnership attive con 12 dei 13 principali gruppi della GDO. Grazie a un modello logistico completamente integrato, la piattaforma consente ai retailer di attivare e scalare servizi di spesa online senza investire in infrastrutture o modificare i processi esistenti.

Nel 2024 Everli ha completato oltre 900.000 ordini, generando un volume lordo di transazioni pari a circa 81 milioni di dollari. La società ha dimostrato efficienza operativa, margini in crescita e un modello sostenibile, che la rende uno dei player più solidi nel mercato della spesa online in Italia.

Il mercato stesso è previsto in espansione, con una proiezione di crescita fino a 12 miliardi di dollari entro il 2030.

Jonathan Hannestad, COO di Everli, ha commentato: «Grazie alla nostra tecnologia e al nostro modello flessibile, siamo pronti a scalare rapidamente in nuovi mercati. Questa operazione ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e offrire un servizio ancora migliore ai consumatori e ai partner retailer».

Jonathan Hannestad

Gautam Ivatury, CEO di Melar, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di supportare Everli in questa nuova fase. La loro visione, il focus sul consumatore e l’attenzione alla qualità rendono questa partnership unica nel panorama europeo. Crediamo che l’ingresso al Nasdaq permetterà a Everli di accelerare la propria crescita e di affermarsi a livello internazionale».

Oltre alla guida di Everli, Palella ha recentemente consolidato la propria presenza nel settore dell’informazione con l’acquisizione dello storico quotidiano La Sicilia e della relativa partecipazione nell’agenzia ANSA, confermando il suo impegno per la crescita culturale e imprenditoriale del Mezzogiorno.

Obiettivo Europa e nuove soluzioni B2B

Everli punta ora a rafforzare la propria posizione in Italia e a espandersi a livello internazionale attraverso nuove soluzioni B2B.

Tra le iniziative in fase di sviluppo c’è una piattaforma white-label dedicata ai retailer, che consentirà ai partner di integrare i servizi digitali di Everli nei propri canali senza investimenti in infrastrutture complesse.

Una nuova IPO con il cuore al Sud

Quella di Everli sarebbe la seconda IPO americana della carriera di Palella in meno di cinque anni, un traguardo raggiunto da pochissimi imprenditori italiani under 40. Un risultato costruito con visione, disciplina e una forte connessione con le proprie radici.

E mentre Everli guarda all’Europa e ai mercati globali, l’attenzione di Palella rimane sempre rivolta anche alla sua terra d’origine: «Il Sud non è il passato, è il nostro prossimo grande progetto», avrebbe confidato in più occasioni.

Sul giornale in edicola domani, nella sezione Economia de La Sicilia, uno speciale approfondimento: «Dal Nasdaq alla Sicilia, una storia di ritorni. E di futuro».