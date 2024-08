Ex Blutec, le reazioni dei sindacati: «Accordo frutto della determinazione dei lavoratori»

Termini Imerese

Cgil e Fiom, così come Cisl, sottolineano il ruolo avuto nella risoluzione della vertenza

«Le firme sull’accordo raggiunto oggi sono frutto della determinazione dei lavoratori e del sindacato. Il nostro obiettivo dopo la chiusura di Fiat è sempre stato improntato a difendere i lavoratori e il sito industriale». Lo affermano Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, e Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil. «La decisione di abbandonare Termini Imerese – aggiungono – è stato l’inizio di un disimpegno generale della Fiat dal nostro Paese, per questo ci siamo opposti. Ci sono voluti anni, duri, in cui abbiamo dovuto evitare speculazioni di ogni tipo. La correttezza dei commissari e delle istituzioni è stata determinante per i lavoratori». «L’accordo – concludono Landini e De Palma – tutela l’occupazione e riconosce un investimento per il lavoro nell’area di Termini Imerese. Oggi si è messo un punto fermo per poter ripartire. Continueremo a impegnarci per raggiungere gli obiettivi previsti a tutela di tutti i lavoratori»

Cisl: «Sempre creduto nella necessità di un dialogo costruttivo»