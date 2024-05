Ex filiali di Intesa Sanpaolo per socialità e benessere

agenzia

Progetto pilota divisione insurance. Prima apertura a Milano

MILANO, 13 MAG – Spazi delle ex filiali di Intesa Sanpaolo potranno essere destinati ad ospitare dei punti di socialità, incontro ed intrattenimento per utenti senior. L’idea rientra nel progetto SpazioXnoi ideato dalla divisione insurance di Intesa Sanpaolo, nell’ambito del programma Soluzioni Domani messo in campo per far fronte alle problematiche legate all’invecchiamento demografico. Lo sviluppo progettuale ha visto la realizzazione di una prima struttura pilota a Milano riconvertendo una ex filiale del gruppo, di circa 500 metri quadrati, operativa da inizio 2024. La fase pilota verrà completata con l’apertura, attesa nel 2024, di altri due centri sul territorio. In autunno è prevista l’apertura di un centro a Novara. Intesa Sanpaolo è da sempre attenta ai “bisogni delle persone e c’è grande impegno nei confronti dei senior”, spiega Mauro Palonta, responsabile del progetto Spazio X Noi di Intesa Sanpaolo. “L’obiettivo – aggiunge – é quello di offrire servizi nel territorio, e più in particolare nel quartiere. Gli spazi realizzati, aperti a tutti e non solo ai clienti di Intesa Sanpaolo, consentono di prevenire i fenomeni di isolamento sociale. L’offerta va dalla socialitá agli appuntamenti culturali, dal benessere fisico alle attivitá motorie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA