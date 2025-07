Ex Ilva: Emiliano, ipotesi accordo senza esprimersi su nave

agenzia

È inutile litigare sul rigassificatore, indicare fabbisogno

ROMA, 14 LUG – Per l’ex Ilva di Taranto “serve un certo quantitativo di gas e non è detto che debba per forza essere un rigassificatore. Potrebbe essere anche un’altra fonte. Una delle ipotesi è di chiudere l’accordo senza indicare qual è la fonte, ma qual è il fabbisogno che in un modo o in un’altro va assicurato alla fabbrica”. Lo afferma il oresidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine del tavolo al ministero delle Imprese. “È inutile litigare su una situazione, quella della nave, che non sappiamo neanche se sia possibile ormeggiarla, noi non abbiamo neanche questi elementi”, aggiunge.

