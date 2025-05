Ex Ilva: l’azienda chiede la cig per 3926 lavoratori

agenzia

Dopo blocco Afo1. A Taranto 3538. La produzione è dimezzata

TARANTO, 13 MAG – Acciaierie d’Italia in As ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassa integrazione per 3926 lavoratori, di cui 3538 nello stabilimento di Taranto, dopo il dimezzamento della produzione in seguito al sequestro disposto dalla procura dell’altoforno 1 dove il 7 maggio scorso si è verificato un grave incendio a causa dello scoppio di una tubiera. E’ stata chiesta la cig anche per 178 lavoratori del sito di Genova, 165 di Novi Ligure e 45 di Racconigi.

