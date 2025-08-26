Ex Ilva, posticipato al 10 settembre il tavolo sulla Cigs

agenzia

Così fonti sindacali. L'incontro era previsto per il 28 agosto

ROMA, 26 AGO – Il ministero del Lavoro ha posticipato l’incontro per la prosecuzione della discussione sulla richiesta di Cigs (cassa integrazione) per l’ex Ilva di Taranto, previsto per il 28 agosto, al 10 settembre alle ore 11. Lo riferiscono fonti sindacali precisando che nella mail del ministero si legge come “verificata la necessità di effettuare più complessive e puntuali valutazioni sulla crisi in atto, sull’utilizzo e sulla consistenza dell’ammortizzatore sociale, la riunione già convocata per il 28 agosto 2025, alle ore 11, è rinviata al giorno 10 settembre ore 11”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA