Ex Ilva, vertice Urso-Pichetto con Snam sull’energia

agenzia

Incontro in vista riunione ad oltranza dell'8 luglio

ROMA, 04 LUG – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, hanno presieduto a Palazzo Piacentini un incontro tecnico in merito all’approvvigionamento energetico necessario per il piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva. Presenti all’incontro l’amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, oltre ai rappresentanti degli uffici tecnici della società, del Mimit e del Mase. Nel corso della riunione sono state esaminate tutte le possibilità di approvvigionamento di gas per gli stabilimenti dell’ex Ilva, sia in relazione alla realizzazione dei nuovi forni elettrici, sia degli impianti Dri (Direct reduced iron) “essenziali – si legge – per garantire l’autonomia strategica del nostro Paese”.

