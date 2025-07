Ex Wartsila, Innoway avvia la produzione di carri ferroviari

agenzia

Oggi cerimonia d'inizio. Sarà presentato il primo prototipo

TRIESTE, 02 LUG – Nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra (Trieste) oggi comincia una nuova fase: l’avvio della produzione di carri ferroviari di Innoway Trieste, la neocostituita società che garantirà nei prossimi anni la continuità occupazionale assorbendo i lavoratori dichiarati in esubero da Wartsila dopo anni di vertenze e di battaglie sindacali a tratti dure che hanno riguardato anche le istituzioni (Regione Fvg, Confindustria Alto Adriatico, Mimit). Si tratta – come ricorda in un articolo il quotidiano Il Piccolo, di 255 dipendenti, transitati dall’ex azienda di grandi motori navali, per effetto dell’Accordo di programma della crisi, siglato un anno fa. In base a quell’Accordo, il Gruppo Msc, prima compagnia di gestione di linee cargo a livello mondiale, e l’austriaca Innofreight, realtà specializzata nella produzione di carri ferroviari innovativi, costituirono Innoway Trieste per avviare il percorso di conversione dello stabilimento. Che nelle mire dovrebbe diventare il primo in Europa per la produzione di vagoni altamente tecnologici per il trasporto merci: dal 2027 la capacità produttiva dovrebbe essere di 1.000 vagoni e 3.000 carrelli l’anno. I primi carri ferroviari, progettati in Austria, usciranno dalla fabbrica questo mese; oggi sarà mostrato il primo prototipo: InnoWaggon. La newco Innoway è controllata dalla omonima società austriaca, che è a sua volta proprietà per il 50% di Medlog (del gruppo Msc) e per l’altro 50% di Ic Rail, parte del gruppo peRail, cui fa capo Innofreight.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA