EY, Bologna, Milano e Torino le città più smart d’Italia

MILANO, 06 MAG – Negli ultimi tre anni, le città italiane hanno fatto notevoli progressi grazie agli investimenti sulla digitalizzazione e sostenibilità. Bologna riconquista il primo posto nella classifica delle città più smart e il suo punto di forza rimane l’inclusione sociale, con significativi miglioramenti anche nella transizione digitale; Milano è al secondo posto e Torino al terzo. Seguono Venezia, Roma, Trento, Cagliari, Modena, Reggio Emilia e Firenze. Sono i risultati dello EY Smart City Index 2025 che analizza le 109 città capoluogo italiane, classificando il loro sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. L’analisi rivela un significativo miglioramento delle città rispetto alla precedente edizione del 2022. Questo progresso è attribuito agli investimenti specifici sulla trasformazione digitale (grazie a ultra-broadband, IoT, servizi on-line), la transizione ecologica e l’inclusione sociale, finanziati dai fondi europei e dal Programma Pon Metro. Le Città Metropolitane mostrano il loro maggior punto di forza nella componente della transizione digitale, grazie a ultrabroadband, IoT, servizi on-line; le città medie e piccole invece brillano per la loro transizione ecologica, grazie a colonnine elettriche, piste ciclabili, bike-sharing e soprattutto nelle piccole i cittadini rispondono in modo attivo.

