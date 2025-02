Fastweb, in 2024 ricavi +6,7% a 2,8 miliardi

agenzia

Vodafone pesa sull'ebitda: -11,5% a 706 milioni

MILANO, 13 FEB – Fastweb chiude il 2024 con ricavi in crescita del 6,7% a 2.809 milioni di euro e un ebitda sceso dell’11,5% a 706 milioni su cui hanno pesato, spiega una nota, i costi di integrazione di Vodafone Italia per 176 milioni. Escludendo questi costi di integrazione e gli effetti straordinari dell’anno precedente registrerebbe un incremento pari all’1,1%. Il fatturato stimato di Vodafone Italia per il 2024 è invece di 4,6 miliardi di euro e l’Ebitda di 2 miliardi di euro, precisa la nota. Si è rafforzata la base clienti: i collegamenti di rete mobile sono cresciuti del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 3,93 milioni. La base di clienti nel segmento della rete fissa (utenti finali e Wholesale) è aumentata del 6,2%, attestandosi a 3,45 milioni. Mentre nel settore utenti finali la base è diminuita del 2,2% a 2,54 milioni, il numero di collegamenti a banda ultralarga che Fastweb mette a disposizione di altri operatori è salito del 39,7% a 0,91 milioni.

