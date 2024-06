Fastweb vende a Kkr la quota di FiberCop per 438,7 milioni

agenzia

Valore in linea con prezzo pagato dal fondo a Tim per sua quota

MILANO, 05 GIU – Fastweb, società controllata da Swisscom in Italia, annuncia di aver raggiunto un accordo con Optics Bidco, società controllata da Kkr, per la vendita della sua quota in FiberCop. Kkr acquisirà tutte le azioni detenute da Fastweb in FiberCop, pari a una quota del 4,5%, per un corrispettivo in cash di 438,7 milioni di euro, un valore in linea con il prezzo pro rata pagato da Kkkr a Tim per la sua quota. L’operazione rimane soggetta al completamento della transazione relativa a NetCo condotta da Kkr il cui closing è atteso nel terzo trimestre 2024.

