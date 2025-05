Fastweb+Vodafone, al via servizi di intelligenza artificiale

agenzia

Scaricabile da oggi FastwebAI Suite, soluzioni per imprese e Pa

ROMA, 29 MAG – Fastweb+Vodafone annuncia il lancio di FastwebAI Suite, la piattaforma di servizi e strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale Generativa dedicati alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, scaricabile da oggi. “Siamo la prima telco italiana a lanciare soluzioni AI based sovrane”, annuncia il gruppo in una nota diffusa in occasione dell’evento ‘Intelligenza, artificiale, ingegno italiano’. Le soluzioni che compongono FastwebAI Suite partono dal modello italiano intelligenza artificiale FastwebAI Miia, addestrato sulla base di dati italiani sicuri e di qualità un un dataset equivalente a 11 milioni di libri realizzato anche grazie ad accordi con Bignami Editori, Istat e il Gruppo Mondadori. La suite include inoltre FastwebAI Work, una piattaforma di Generative AI Productivity progettata per ottimizzare l’efficienza del lavoro delle persone, che integra un’interfaccia chatbot e strumenti per la traduzioni testi e la generazione creativa di immagini. Completa la suite FastwebAI Agents, che consente ai team tecnici di creare, orchestrare e automatizzare processi basati sull’Ia in modo rapido e intuitivo.

