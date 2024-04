Fatali (CeoforLife), ‘pubblico e privato lavorino insieme’

agenzia

'Ad ottobre lanceremo una piattaforma per il bene del Paese'

ROMA, 26 MAR – “Il nostro obiettivo resta quello di mettere insieme pubblico e privato, creando reti di intelligenza collettiva, per far sì che le Istituzioni, gli amministratori delegati ed i manager delle più grandi aziende italiane insieme alle nuove generazioni lavorino insieme per costruire un’Italia migliore”, realizzando “progetti sostenibili”, a beneficio di tutti. Ad esprimersi così il presidente di CeoForLife e di Hrc Group Giordano Fatali, a margine dell’evento di questa mattina, allo stadio Olimpico di Roma, “Well@Work 2024, A holistic vision of well- being”, giunto alla settima edizione, e promosso da HRC Community, in collaborazione con la società governativa Sport e salute. Ricordano la ‘clubhouse’ di piazza Montecitorio, sede delle tante iniziative di CeoForLife, dinanzi al Parlamento, il numero uno dell’organizzazione ha ricordato come, “ad ottobre, in 12 giornate, lanceremo una piattaforma per il Paese, mettendo insieme donne e uomini di buona volontà” e, in generale, “le persone più competenti” nei vari settori pubblici e privati, puntando, tra l’altro, alla realizzazione di progetti anche sulla cultura dello sport e del benessere, sottolineando la necessità di avviare programmi di educazione alimentare e alla vita sana nelle scuole.

