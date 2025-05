agenzia

Verbali della riunione di maggio

NEW YORK, 28 MAG – Un “approccio cauto” è appropriato in un momento di incertezza. Lo afferma la Fed nei verbali della riunione del 6 e 7 maggio. La banca centrale è ben posizionata per attendere una maggiore chiarezza delle prospettive, si legge ancora nei verbali.

