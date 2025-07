Federacciai, produzione -3,2% a giugno, +2,9% nel primo semestre

agenzia

Prodotti 11,1 milioni di tonnellate complessive in Italia

MILANO, 21 LUG – Produzione di acciaio in calo del 3,2% a 1,8 milioni di tonnellate nel mese di giugno. E’ quanto rileva Federacciai sottolineando che nel primo semestre dell’anno la produzione di acciaio italiano è salita del 2,9% a 11,1 milioni di tonnellate. La produzione di ‘lunghi’ è scesa in giugno del 2,3% a 1,1 milioni di tonnellate, mentre i prodotti piani sono scesi del 6,6% a 720 mila tonnellate. In ogni caso, grazie alla crescita dei primi 5 mesi dell’anno, i prodotti lunghi si sono confermati nel primo semestre sui livelli dell’anno precedente (+0,4% a 6,4 milioni di tonnellate) e i piani hanno cumulato un incremento del 7,7% a 4,9 milioni di tonnellate.

