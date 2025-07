Federcasse, le Bcc uniche banche in 781 comuni

agenzia

Federazione aderisce a giornata internazionale cooperative

ROMA, 04 LUG – Le 218 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, che contano 4.095 sportelli, sono l’unica presenza bancaria in 781 Comuni (+5,5% su base d’anno) caratterizzati per oltre l’80% da popolazione inferiore ai 5 mila abitanti e per il 15,7% da popolazione tra i 5 mila e i 10 mila abitanti. E’ quanto ricorda Federcasse che aderisce alla Giornata Internazionale delle Cooperative che si celebrerà domani, sabato 5 luglio, promossa dalla Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) e dalle Nazioni Unite. I soci delle Bcc sono 1.484.770 (cresciuti del 2,4% rispetto all’anno precedente). La Giornata, che secondo tradizione si svolte ogni anno il primo sabato di luglio, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione della comunità internazionale e delle Istituzioni sul valore e la pratica della cooperazione, nonché di confermare il ruolo di questa particolare forma di impresa per lo sviluppo durevole delle comunità e delle economie locali. Gli impieghi lordi delle banche di credito cooperativo in Italia hanno raggiunto la soglia dei 141 miliardi di euro (con una quota di mercato degli impieghi dell’8,2%). Nel dettaglio, gli impieghi delle Bcc rappresentano il 23,3% del totale dei crediti alle imprese artigiane; il 24,7% del totale erogato per le attività legate al turismo; il 24,2% del totale dei crediti erogati all’agricoltura; il 15,4% di quanto erogato al settore delle costruzioni e attività immobiliari; il 14,6% del totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore); l’11,4% dei crediti destinati al commercio.

