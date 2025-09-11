Federmeccanica: -4,3% produzione semestre, ‘fare molto presto’

agenzia

'Luci ed ombre, è nebbia spessa sul futuro'. -6% l'export in Usa

ROMA, 11 SET – Nel contesto “di un’economia italiana in affanno” nei primi sei mesi dell’anno, rispetto al primo semestre 2024, in media la produzione metalmeccanica è diminuita del 4,3%, più del -2,8% dell’industria nel suo complesso. Emerge dall’indagine congiunturale di Federmeccanica. L’83% delle imprese teme “impatti negativi” dai dazi. -6,1% l’export in Usa nei sei mesi. “Abbiamo sempre invocato politiche industriali continentali e nazionali, mirate alla crescita ed efficaci, quindi semplici da applicare e durature”: per sostenere “investimenti indispensabili” serve “una visione industriale di lungo periodo, che dia stabilità e certezze. Non è ancora troppo tardi ma occorre fare presto, molto presto”, avverte la vicepresidente di Federmeccanica Alessia Miotto. “Emergono poche luci e molte ombre osservando il passato, mentre troviamo una nebbia spessa alzando lo sguardo verso il futuro”, commenta il dg Stefano Franchi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA