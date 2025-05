Fedriga, bene Generali, no a lotte di posizioni politiche

agenzia

Azionisti facciano considerazioni ma sul benessere del Gruppo

TRIESTE, 18 MAG – “I numeri di Generali oggi testimoniano che se una azienda sana, è cresciuta ed è stata in grado di produrre ricchezza nel nostro Paese è dovuto a un management che ha lavorato bene nell’interesse del gruppo. E’ giusto che tutti gli azionisti facciano le loro considerazioni, ma queste devono essere fatte sul benessere di una società che è una ricchezza per il Paese non invece su lotte di posizioni politiche che nulla hanno a che fare con l’economia del gruppo”. Lo ha detto il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga intervenendo a un dibattito a Link Media Festival, organizzato dal Gruppo Nem, con l’economista Salvatore Rossi.

