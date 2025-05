Fedriga, Fvg può collegare Centro e Sud Europa con Asia

agenzia

Meeeting annuale della Banca asiatica di sviluppo (Adb)

MILANO, 05 MAG – “Oggi le capacità logistiche sono fondamentali per lo sviluppo economico di qualsiasi territorio. In questo ambito, la nostra regione ha tutte le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nei rapporti con l’Asia. L’intero Fvg rappresenta una piattaforma logistica in grado di collegare il Centro e Sud Europa con East e Far East”. Lo ha detto il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga prendendo parte alla sessione “Fare affari in Asia: opportunità e storie di successo italiane” al Meeeting annuale della Banca asiatica di sviluppo (Adb). “Guardiamo – ha aggiunto – con particolare interesse al Corridoio Indo Mediterraneo (Imec) che, in visione estesa, può anche coinvolgere Paesi come Corea e Giappone, attraversare India e Medio Oriente per giungere fino a Trieste. E’ un’opportunità straordinaria certamente per il rafforzamento delle attività commerciali e per la nascita di nuove realtà imprenditoriali lungo questo corridoio”. “Puntare sullo sviluppo di Imec significa anche rafforzare la nostra capacità di resilienza oggi necessaria nei collegamenti logistici messi a dura prova dalle tensioni internazionali. I canali alternativi per il trasporto delle merci sono fondamentali – ha sostenuto – per garantire gli investimenti delle nostre imprese in quelle aree”. L’evento era organizzato da Ministero Economia e Finanze, Cdp e Ice. “Trieste è inoltre il primo porto in Italia per traffico ferroviario e movimentazione merci e beneficia di un regime di Porto franco internazionale – ha detto Fedriga – che consente tra l’altro lo stoccaggio di merci con sistemi doganali agevolati. Uno scalo oggetto di investimenti per oltre 280 milioni per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie”.

