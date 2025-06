Fedriga, Sole 24 Ore certifica attrazione investimenti in Fvg

agenzia

Grazie anche a fiscalità agevolata e relazioni internazionali

TRIESTE, 06 GIU – “Questo risultato è frutto del buon lavoro svolto in questi anni, che ha reso la nostra regione un territorio affidabile per gli investitori, capace di offrire tutti gli strumenti necessari e di generare un contesto favorevole”. Queste le parole del governatore Massimiliano Fedriga a commento dell’articolo pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore che conferma il Fvg modello di attrattività per gli investimenti, grazie a un significativo incremento dei capitali esteri registrato negli ultimi cinque anni. Per Fedriga, “questa Amministrazione regionale ha creato le condizioni ideali per sviluppare un sistema economico dinamico, rafforzato dal ruolo strategico della regione come piattaforma logistica dell’area centro-europea. Contributo determinante è stato dato dai provvedimenti in materia di fiscalità agevolata, che hanno attratto concretamente l’interesse di importanti player internazionali, poi l’intensificazione delle relazioni con mercati strategici come Stati Uniti ed Europa centrale sta ampliando le opportunità di collaborazione e sviluppo”. Infine, come ha concluso Fedriga, particolarmente rilevante è stata la crescita dei settori innovativi e dei cluster tecnologici, che rappresentano oggi uno dei principali fattori di attrattività e competitività per il sistema produttivo regionale.

