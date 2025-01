Fiat primo marchio per volumi di vendita nel 2024, quota 10,7%

agenzia

Immatricolati 189.000 veicoli, Panda la prima con 102.000

TORINO, 03 GEN – Nel 2024 Fiat si riconferma primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali. In base all’elaborazione dei dati di Dataforce, ha fatto registrare 188.817 immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali pari a una quota complessiva del 10,7%. Nel mercato delle vetture da inizio anno ha fatto registrare 142.150 immatricolazioni, pari a una quota del 9,1%, perdendo qualche posizione nel secondo semestre, a causa dell’interruzione della produzione di modelli di successo come la 500 ibrida di terza generazione, la 500X e la Tipo. Modelli che saranno sostituiti da una nuova gamma più tecnologica e moderna, in versione ibrida o 100% elettrica. Il piano di rinnovamento, annunciato lo scorso 11 luglio, prevede un lancio ogni anno nei prossimi tre anni, a partire da quello imminente della Grande Panda, ibrida e 100% elettrica, cui seguirà entro fine 2025 la nuova ibrida dell’iconica 500 prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Altro punto fermo mantenuto è il primato della vettura più venduta in Italia, la Panda, ora Pandina, con oltre 102.000 immatricolazioni nell’anno, migliorata in sicurezza e tecnologia, prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco. Bene anche la 600 ibrida e 100% elettrico con 6.858 immatricolazioni e la 500e con oltre 2.300 immatricolazioni. Per i veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il marchio che ha realizzato i migliori risultati commerciali in Italia nei dodici mesi del 2024, con una quota del 23,6%, pari a 46.667 immatricolazioni, grazie al primo posto assoluto nel mercato di Ducato, con 19.647 immatricolazioni, prodotto nello stabilimento italiano di Atessa anche in versione 100% elettrico, e alle ottime performance di Doblò e Scudo, primo e secondo nei propri segmenti. Nei 100% elettrici Fiat Professional è il primo marchio, con il 16,6% del mercato.

