Fidimed, bilancio 2024 approvato ad Enna

L'ok dall'Assemblea dei soci, l'AD Montesano: "Un risultato straordinario"

L’assemblea dei soci di Fidimed riunitasi a Enna ha approvato il bilancio 2024 varato un mese fa dal Cda presieduto da Salvatore Molè e guidato dall’A.d. Fabio Montesano. I conti confermano, con finanziamenti in essere al 31 dicembre 2024 per 700 milioni di euro, l’estrema vicinanza di Fidimed alle esigenze delle piccole e medie imprese e la sua pronta capacità di rispondere con efficacia ed efficienza alla domanda di credito in questa particolare fase dell’economia, caratterizzata da pregresse difficoltà congiunturali e da nuove incertezze geopolitiche. Un’attività di erogazione diretta, di concessione di garanzie e di fornitura di servizi che prosegue costante anche nei primi mesi del 2025.

L’assemblea ha particolarmente espresso agli amministratori apprezzamento per gli straordinari risultati di bilancio, frutto del particolare modello di business adottato da Fidimed, che coniuga i vantaggi della digitalizzazione, l’elevata specializzazione dello staff di giovani professionisti, il tecnologicamente avanzato metodo di valutazione del merito creditizio delle imprese e dei loro progetti di sviluppo, e il valore fondamentale rappresentato dal rapporto diretto con le aziende e con il territorio.

Anche nel 2024, quindi, Fidimed si è dimostrato un partner solido e affidabile per le attività economiche. Il bilancio racconta di una crescita eccezionale del margine di intermediazione (quasi il 70% in più) e dell’esplosione delle commissioni nette, aumentate del 92,17%. Particolarmente significativo è il miglioramento del Cost Income Ratio, sceso dal 96,1% del 2023 al 63,8% del 2024, a testimonianza dell’efficienza operativa raggiunta dalla società. Anche gli indicatori di redditività mostrano un netto miglioramento, con il ROE che sale dal 2,1% al 4,3% e il ROA che quasi raddoppia dallo 0,53% all’1,01%.

Il patrimonio netto di Fidimed ha superato i 12,2 milioni di euro (+5,20%) rafforzandone ulteriormente la solidità patrimoniale. Il CET1 Ratio ha raggiunto il 25,72%, ben al di sopra dei requisiti regolamentari (8%). L’attivo totale è aumentato del 10,28%, attestandosi a 51,53 milioni.

Sul fronte commerciale, il 2024 ha visto un’ottima performance delle fideiussioni, che hanno superato il budget previsto. Significative performance di crescita si registrano anche nel comparto dei servizi agli altri intermediari finanziari, dove Fidimed si sta affermando come operatore strategico e qualificato.