Fiducia manifatturiera in Germania oltre le stime a 40,6 punti

agenzia

Dato migliore delle attese anche nell'Eurozona a quota 45,8

MILANO, 01 OTT – Si è mantenuta oltre le stime la fiducia manifatturiera di settembre in Germania. L’indice Pmi di settembre è sceso infatti da 42,4 a 40,6 punti, mantenendosi però sopra ai 40,3 previsti. In rialzo oltre le stime la fiducia manifatturiera spagnola (da 50,5 a 53 contro i 50,2 previsti) e francese (da 43,9 a 44,6 contro i 44 previsti). In calo da 45,8 a 45 punti il dato dell’Eurozona, che si mantiene comunque sopra ai 44,8 punti previsti.

