Fiera Milano più forte nei servizi, compra 51% di Expotrans

L'acquisizione avverrà per un valore di 6,3 milioni di euro

MILANO, 15 APR – Fiera Milano ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale di Expotrans, società che opera nei servizi di logistica per fiere, congressi ed eventi internazionali. L’operazione prevede l’acquisizione del 51% del capitale di Expotrans e l’esercizio delle attività di direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano, consentendo il consolidamento integrale della partecipazione. L’acquisizione avverrà per un valore di 6,3 milioni di euro, da versare al closing, previsto entro il secondo trimestre 2025, prevedendo un aggiustamento di prezzo in funzione principalmente della posizione finanziaria netta. L’intero corrispettivo sarà finanziato con risorse di cassa disponibili. L’accordo prevede un’opzione put/call sul restante 49% delle quote, esercitabile all’approvazione del bilancio 2028, con un valore massimo di 13,7 milioni di euro per le quote restanti, oltre alla posizione finanziaria netta, portando l’operazione a un valore complessivo massimo di 20 milioni di euro. L’integrazione di Expotrans nel “nostro ecosistema rappresenta un’evoluzione naturale nel percorso di crescita di Fiera Milano”. Così l’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Francesco Conci, commenta l’acquisizione del 51% di Expotrans. Dopo oltre 20 anni di collaborazione tra Fiera Milano ed Expotrans, l’operazione in “essere rappresenta un ulteriore passo verso il perfezionamento dell’offerta di servizi integrati a organizzatori, espositori e allestitori di fiere internazionali”, afferma Guido Fornelli, amministratore delegato di Expotrans.

