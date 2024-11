Fiera Milano sbarca in Arabia Saudita, accordo con Semark

agenzia

La nuova manifestazione presentata durante Saudi Horeca

MILANO, 27 NOV – Fiera Milano e Semark, leader saudita nell’organizzazione di eventi nel settore food service, stringono una partnership per valorizzare il Made in Italy e annunciato la nascita di Host Arabia. La nuova manifestazione fieristica, presentata durante Saudi Horeca, la più grande fiera dedicata a food, beverage e ospitalità professionale alla presenza dell’ambasciatore italiano nel regno, Carlo Baldocci, avrà luogo a Riad a partire dal 2026 e porterà in Arabia Saudita il format unico di HostMilano, la manifestazione per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il retail, organizzata da Fiera Milano nel quartiere fieristico italiano. La collaborazione con Semark, parte del gruppo Al Rajhi, garantisce solide basi per il successo di Host Arabia, grazie alla consolidata esperienza del partner saudita nel promuovere eventi di alto profilo in linea con le ambizioni della vision 2030. HostMilano è l’appuntamento dove, ogni due anni, tutti i maggior player internazionali presentano in anteprima le loro innovazioni. L’edizione 2023 ha ospitato più di 2.100 espositori, il 40% internazionali da 50 Paesi, e ha accolto oltre 180.000 visitatori professionali, il 42% internazionali da 166 Paesi, tra i quali più di 700 hosted buyer da tutto il mondo. Circa un visitatore su cinque proveniva dai paesi del gulf cooperation council (Gcc) e dall’Asia. “Questo progetto segna l’avvio di una nuova fase di crescita per il Gruppo, orientata all’espansione globale e alla valorizzazione del nostro portafoglio fieristico in mercati ad alto potenziale, come abbiamo previsto anche nel Piano Strategico 2024-2027”, spiega Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.

