Fiere:Motor Bike Expo,chiusura record a oltre 170mila visitatori

VERONA, 27 GEN – L’edizione 2025 di Motor Bike Expo che si è chiusa ieri sera a Veronafiere è stata la più grande di sempre: sono stati oltre 170mila i visitatori alla rassegna dedicata che ha proposto più di 15 modelli in anteprima mondiale. “A Verona gli orientamenti dei motociclisti si integrano con le strategie delle aziende – hanno ricordato Paola Somma, fondatrice e organizzatrice con Francesco Agnoletto della rassegna – perché a MBE ci sono i grandi numeri e tutti i mondi della moto. Un test fondamentale per il mercato, come conferma il risultato straordinario di quest’anno”. “700 aziende su 120.000 mq, 20% di spazio in più, 33 grandi marchi, 20 Paesi, oltre 3.000 moto, un grande padiglione in più, un restyling completo e una crescita delle presenze professionali. E, nonostante il meteo, superato il picco dei 170.000 visitatori. Questa è l’edizione di MBE più grande di sempre, nei numeri e nella qualità” ha sottolineato Francesco Agnoletto. Tra i momenti più significativi della manifestazione, inaugurata dalla ministra del turismo, Daniela Santanché: la visita di Max Biaggi e la grande festa Aprilia per la vittoria della Africa Eco Race di Jacopo Cerutti; 60 modelli custom tra i più belli del mondo, la scuola guida riservata alle donne Girl Full Power targata Yamaha, il grande interesse per i talk turismo d’avventura con motoviaggiatori e i viaggi organizzati per i motociclisti. Le esibizioni esterne hanno emozionato e coinvolto ogni genere di pubblico, proprio come i numerosi contest. Tra le novità è spiccato il Concorso d’eleganza, organizzato dal Vespa Club d’Italia.

