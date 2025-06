Fila e sold out online per la moneta dedicata a Renato Zero

agenzia

Dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

ROMA, 17 GIU – Sold out sul sito e fila questa mattina di fronte al negozio della Zecca di Stato di Piazza Verdi a Roma, per la moneta dedicata a una delle canzoni più celebri di Renato Zero, Il Cielo. Secondo quanto raccontano i commessi del negozio, circa 200 persone, tra appassionati numismatici e ‘sorcini’ dalle 5 del mattino hanno atteso ordinatamente in fila l’orario di apertura. Non è mancato chi, raccontano, pur di avere la sua moneta, ha dormito in auto per garantirsi un posto in fila. La moneta che ha una tiratura di 10mila pezzi potrà ancora essere acquistata in negozio.

