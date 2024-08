Filcams-Cgil, ‘a Ferragosto diritto di non lavorare”

agenzia

'Festa non si vende, pesante impatto liberalizzazione aperture'

ROMA, 14 AGO – “La festa non si vende”: con questo slogan il sindacato del commercio, turismo e servizi Filcams-Cgil rivendica “il diritto” per i lavoratori “di riposare a Ferragosto” La liberalizzazione delle aperture, sostiene il sindacato con una nota, “non ha giovato ai consumatori né alle imprese, spostando semplicemente le vendite dall’infrasettimanale alla domenica e ai festivi. Pesante è stato invece l’impatto sulle lavoratrici e i lavoratori, che hanno subito un profonda revisione dell’organizzazione del lavoro”. In occasione “delle ingiustificate aperture previste per Ferragosto” la Filcams Cgil “come per ogni festività, rivendica quindi la proposta di tornare alle chiusure domenicali e festive con possibilità di deroga solo a livello territoriale attraverso il confronto con le parti sociali” e invita “politica e istituzioni ad ascoltare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore”.

