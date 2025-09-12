Filt, Vueling licenzia 2/3 dipendenti Fiumicino, inaccettabile

agenzia

'Tutelare il personale coinvolto con gli ammortizzatori sociali'

ROMA, 12 SET – “E’ inaccettabile la drastica riduzione delle attività dall’aeroporto di Roma Fiumicino da parte di Vueling”. Ad affermarlo la Filt Cgil sulla procedura di licenziamento avviata dalla compagnia aerea spagnola che riguarda piloti e assistenti di volo e prevede il licenziamento di 82 dipendenti – circa due terzi dei 122 impiegati nello scalo romano -, di cui 14 comandanti, 12 primi ufficiali e 56 assistenti di volo. “Ci attiveremo da subito a tutela dei posti di lavoro, a partire dalla richiesta immediata di impiegare unicamente equipaggi basati in Italia per i voli dal nostro paese”. “Da parte sua la compagnia – denuncia infine la Federazione dei Trasporti della Cgil – pensa di potersi liberare nel minor tempo possibile dei lavoratori e delle lavoratrici senza nemmeno considerare l’utilizzo degli ammortizzatori previsti dall’ordinamento italiano. Per quanto ci riguarda sarà fondamentale invece l’utilizzo di ammortizzatori sociali previsti per tutelare il personale coinvolto che, da molti anni, sostiene con professionalità la compagnia”.

