Finanziaria rinviata, Pd ed Scn all’attacco: “Maggioranza in frantumi in balia di ricatti”

Ma il gruppo Lega all'Ars nega qualunque problema

«Siamo in tre, e in tre siamo qui. I reduci di Sud chiama Nord mantengono gli impegni presi e continuano a comportarsi con il senso di responsabilità che il nostro ruolo impone. Stanotte abbiamo assistito a una situazione preoccupante: la maggioranza è in balia di quattro prezzolati. Mi dispiace dirlo, ma è la verità. Analizzando le votazioni, è evidente che sono mancati numeri importanti all’interno della stessa maggioranza, con una media di 10-12 franchi tiratori. Questo non è un segnale di crisi politica, ma di ricatto, di chi alza il prezzo nel momento in cui si accorge di avere potere contrattuale». Lo dice il leader di Snc e deputato all’Ars, Cateno De Luca, commentando la seduta di ieri a sala d’Ercole sulla legge finanziaria.«Quando si assaggia il potere, c’è chi lo gestisce con statura e responsabilità e chi invece ne abusa. Il risultato – aggiunge – è che le dinamiche in aula sono impazzite, causando un blocco che non è più gestibile. Sospendere i lavori come è stato deciso, è una scelta che non abbiamo condiviso. Lo avevamo già detto nei giorni scorsi che eravamo contrari a sospendere i lavori sabato e domenica, perché avevamo già colto i segnali di crepe all’interno della maggioranza. Ora il rischio è che alla ripresa dei lavori si ripresentino le stesse dinamiche di ricatto, creando ulteriori problemi. È necessario fare una seria disamina interna, perché questa situazione è sfuggita di mano».«Come gruppo parlamentare, Sud chiama Nord si era detto pronto stanotte a proseguire i lavori con responsabilità e trasparenza. Ma non possiamo dare dignità a chi, con atteggiamenti prezzolati, sta minando il funzionamento del Parlamento siciliano», conclude.

All’attacco anche il Pd: «Ancora una volta la maggioranza va in frantumi. È bastata l’approvazione di un emendamento del Pd all’articolo 11 della finanziaria per fare esplodere tutti i limiti e le contraddizioni di questo centrodestra irresponsabile, che invece di governare pensa solo a litigare. Mentre la maggioranza fuggiva, il gruppo del Partito Democratico con senso di responsabilità è sempre rimasto in aula, insieme con le altre forze di opposizione». Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, sull’esame della manovra economica a Sala d’Ercole.«Restiamo fermi sulla nostra posizione – ha aggiunto – se il governo intende presentare un maxi emendamento, si individuino poche norme di alto profilo per provare a dare risposte vere alle emergenze della Sicilia. Ci auguriamo che alla riapertura dei lavori, il 27 dicembre, prevalga il buonsenso».