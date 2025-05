Fincantieri, accordo con la Saudi Red Sea Authority

agenzia

In Borsa prese di profitto -2,3% dopo il rally di una settimana

MILANO, 23 MAG – Fincantieri e la Saudi Red Sea Authority, l’autorità ufficiale di regolamentazione del turismo costiero nel Mar Rosso per conto del Regno dell’Arabia Saudita, hanno firmato un Memorandum of Understanding per esplorare opportunità di collaborazione nello sviluppo e nella gestione delle attività marittime e costiere nella regione. La collaborazione, precisa una nota, verrà facilitata dalla controllata Fincantieri Arabia for Naval Services, costituita nel 2024. “Considerati gli ambiziosi piani di espansione marittima dell’Arabia Saudita, le opportunità di crescita per Fincantieri nella regione sono diverse e includono la costruzione di navi da crociera di lusso e lo sviluppo di strutture portuali marittime e turistiche all’avanguardia, capaci di soddisfare la crescente domanda di infrastrutture sostenibili di alta qualità” commentano gli analisti di Equita. “Vogliamo contribuire allo sviluppo della regione del Mar Rosso. Il nostro scopo è quello di aiutarla a diventare una tra le principali mete turistiche a livello globale, garantendo al contempo la tutela del suo patrimonio naturale unico, sia sopra che sotto la superficie marina” dichiara Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. In Borsa il titolo, dopo una settimana di rialzi vede qualche presa di profitto e cede il 2,3% a 14,7 euro (in 6 mesi il valore del titolo è raddoppiato).

