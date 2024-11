Fincantieri apre stabilimenti alle istituzioni, al via roadshow

agenzia

Piantedosi: 'Gruppo al lavoro per interessi collettività'

MONFALCONE, 07 NOV – Mostrare l’eccellenza della navalmeccanica italiana, descrivere le trasformazioni in atto nei cantieri e raccontare l’evoluzione tecnologica su cui punta il Gruppo: con questi obiettivi Fincantieri ha lanciato oggi dallo stabilimento di Monfalcone “Cantieri aperti, vista sul futuro”, il roadshow che apre le porte dei propri cantieri alle istituzioni. L’iniziativa, che nella sua prima tappa ha visto la partecipazione e la visita dello stabilimento da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, proseguirà nell’ultima parte del 2024 e nel 2025 toccando gli altri siti del Gruppo in Italia. All’evento, che si è tenuto a porte chiuse, hanno partecipato il presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e l’ad e dg Pierroberto Folgiero. Presente, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. “Fincantieri sta affrontando le sfide di un mondo in rapida evoluzione, non solo per mantenere la sua leadership internazionale, ma anche per servire gli interessi della collettività nazionale”, ha commentato Piantedosi. Al centro della giornata le direttrici dell’impegno di Fincantieri verso il cantiere del futuro. Si parte quindi, è stato spiegato, dall’investimento nel capitale umano attraverso il programma “Maestri del Mare”. Parallelamente, anche attraverso il “Piano Mattei”, Fincantieri ha elaborato e in parte già attivato, progetti di recruiting per personale extra-UE con corsi di formazione professionale e di educazione civico-linguistica nei paesi di origine. In questo contesto, dopo l’iniziativa avviata col Ghana, il Gruppo sta lavorando a un progetto simile con la Tunisia. Tra le altre direttrici ci sono l’innovazione tecnologica, attraverso un programma di “industrializzazione intelligente”, e la sicurezza e il benessere delle persone. Tra le altre iniziative, ai lavoratori stranieri dell’indotto sarà rivolto lo sportello online di mediazione culturale Mygrants che Fincantieri sta sviluppando per favorire l’inserimento sociale.

