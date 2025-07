Fincantieri colloca finanziamento “Schuldschein” per 395 milioni

agenzia

Importo aumentato, allungata scadenza, costo medio ottimizzato

TRIESTE, 28 LUG – Fincantieri ha reso noto di aver completato, con successo, il collocamento e l’erogazione di un finanziamento senior unsecured a medio lungo termine “Schuldschein”. Il finanziamento, regolato da legge tedesca, è stato sottoscritto da 16 banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e prevede tranche con scadenza a 3 (luglio 2028) e 5 anni (luglio 2030) e un importo complessivo di 395 milioni di euro. In una nota Fincantieri ha spiegato che “la forte domanda riscontrata ha permesso di superare ampiamente il target iniziale di importo e di ottenere tassi di interesse nella parte bassa della fascia stabilita”. Il gruppo ha anche specificato che “lo Schuldschein permette di estendere la vita media del debito a condizioni finanziarie vantaggiose”. L’operazione conferma la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento perseguita dal Gruppo, effetto del “rafforzato posizionamento competitivo e della crescente riconoscibilità della strategia industriale e dell’equity story”, e un “miglioramento del costo medio del debito”. Nell’operazione Fincantieri è stata supportata da BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft e UniCredit Bank GmbH in qualità di banche arrangers e dallo studio legale Hogan Lovells in qualità di legal advisor.

