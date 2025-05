Fincantieri con Graal Tech per droni sottomarini

agenzia

Nascerà un centro di collaudo e addestramento

MILANO, 19 MAG – Fincantieri, attraverso la controllata Ingegneria dei Sistemi, firma un Memorandum of Understanding con Graal Tech, società genovese specializzata nella progettazione e costruzione di sistemi meccatronici sottomarini, per una collaborazione commerciale su obiettivi strategici di interesse comune in ambito civile, militare e dual use. Il MoU segna l’inizio di attività di co-sviluppo tecnologico in esclusiva di veicoli underwater unmanned (comunemente conosciuti come droni sottomarini, ndr) di medie e piccole dimensioni oltre ai relativi sistemi di controllo, modelli dinamici, piattaforme di simulazione, carichi paganti ed equipaggiamenti dedicati di monitoraggio, misura ed intervento. Il MoU prevede inoltre la creazione di un centro di collaudo e addestramento piloti per veicoli unmanned underwater.

