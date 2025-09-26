Fincantieri consegna a Princess Cruises la Star Princess

agenzia

Seconda unità più grande costruita in Italia, è alimentata a Gnl

TRIESTE, 26 SET – Fincantieri e Princess Cruises, una delle principali compagnie crocieristiche al mondo, hanno tenuto oggi una cerimonia nel cantiere di Monfalcone per la consegna di Star Princess, seconda nave della classe Sphere e nuova ammiraglia della flotta alimentata a GNL (gas naturale liquefatto). Con una stazza lorda di circa 178.000 tonnellate, Star Princess è la nave gemella di Sun Princess, consegnata nel 2024, ed è la seconda unità più grande mai costruita in Italia. Dotata di propulsione dual-fuel e alimentata principalmente a GNL, è una tappa nel percorso di decarbonizzazione dell’industria marittima, riducendo in modo significativo le emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici. La nave può ospitare oltre 4.300 passeggeri e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione, con soluzioni tecnologiche innovative per incrementare l’efficienza energetica e le performance ambientali. Princess Cruises, tra i marchi più rappresentativi del settore crocieristico internazionale, gestisce una flotta di 17 moderne navi che ogni anno trasportano milioni di passeggeri in oltre 330 destinazioni. Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri, ha definito Star Princess “un simbolo della nostra capacità di costruire il futuro della crocieristica, unendo tradizione e innovazione”, che conferma “la leadership di Fincantieri nella realizzazione di unità di nuova generazione, sostenibili e altamente tecnologiche”. Folgiero ha poi definito il cantiere di Monfalcone un “autentico punto di riferimento a livello globale, l’espressione più alta della nostra competenza e del nostro saper fare”. Da qui sono uscite dal 1990 più di 40 unità; vi lavorano migliaia di lavoratori e genera una filiera di oltre 23.000 posti di lavoro complessivi.

