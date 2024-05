agenzia

Nasce la nuova società Fincantieri Arabia for Naval services

TRIESTE, 22 MAG – Fincantieri consolida la sua presenza in Arabia Saudita con il lancio della nuova società Fincantieri Arabia for Naval services, attraverso cui il Gruppo “mira a contribuire attivamente alla realizzazione di Vision 2030, valorizzando il proprio modello di business integrato verticalmente, con un’esperienza trasversale unica e integrata nei segmenti delle crociere, della difesa e dell’offshore”. L’annuncio è stato dato in occasione della Fincantieri Industrial Conference, tenutasi a Riyad. L’evento – riporta una nota del Gruppo – è stato l’occasione per discutere di vari temi, tra cui la promozione della cantieristica navale quale industria abilitatrice di un significativo sviluppo socio-economico in Arabia Saudita attraverso la formazione di talenti locali, la creazione di posti di lavoro ad alto valore aggiunto, la costruzione di una filiera locale e il trasferimento di tecnologie avanzate per ampliare la base industriale autonoma locale. Secondo il Gruppo, “la cantieristica navale può rivestire un ruolo fondamentale nella promozione di un’economia più sostenibile e diversificata in Arabia Saudita. In questo senso, l’impegno di Fincantieri verso lo sviluppo di navi green e la digitalizzazione delle operazioni cantieristiche ben si allinea alle aspirazioni del Regno di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2060”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA