Fincantieri e Accenture insieme per innovazione industriale

agenzia

Accelerare trasformazione digitale e creare servizi innovativi

TRIESTE, 29 LUG – Fincantieri e Accenture elaboreranno un sistema per accelerare lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica per la digitalizzazione di navi, infrastrutture marittime e porti per sviluppare prodotti e servizi digitali. La collaborazione nello specifico sarà tra Fincantieri NexTech, società del gruppo attiva proprio nel settore digitale, e Accenture e rientra nel processo di trasformazione digitale previsto dal Piano Industriale 2023-2027 del Gruppo Fincantieri. La Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con competenze digitali avanzate in diversi settori industriali inclusi crociere, difesa e servizi portuali. L’accordo prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per l’abilitazione di funzionalità da integrare a bordo nave attraverso prodotti e servizi digitali evoluti, e soluzioni innovative per la trasformazione digitale di porti e infrastrutture marittime, in modo da renderli più sicuri ed efficienti. Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri, riferendosi al Piano Industriale del gruppo ha indicato che Fincantieri vuole “essere pioniera nell’industrializzare nuove soluzioni digitali in un’ottica che guarda a gestire l’intero ciclo di vita del prodotto nave e non più solo la costruzione”. In questo senso, “stiamo allargando con soddisfazione l’ambizione di Fincantieri al dominio logico della nave, facendo leva sulla leadership indiscussa sul dominio fisico, attraverso una serie di soluzioni già validate come l’efficientamento energetico e la manutenzione predittiva”. Mauro Macchi, presidente e a.d. di Accenture Italia, prevede “un importante salto tecnologico che può creare nuovo valore in un settore fondamentale per il nostro Paese e l’economia mondiale”. L’intenzione è “creare una capability unica in un comparto di eccellenza del Made in Italy”.

