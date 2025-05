Fincantieri in crescita con Ebitda +54% e ricavi +35%

agenzia

Ok conti al 31/3/2025. Miglior trimestre di sempre nuovi ordini

TRIESTE, 12 MAG – Ricavi a 2.376 milioni in crescita del 35% rispetto al primo trimestre 2024), Ebitda a 154 milioni, anche questo in forte crescita a 54% trainato in particolare dello Shipbuilding (+53%); miglior trimestre di sempre in quanto a nuovi ordini acquisiti pari a 11,7 miliardi di euro (nello stesso periodo del 2024 era stato di 0,5 miliardi), backlog complessivo a 57,6 miliardi di euro. EBITDA margin al 6,5%, in aumento rispetto al 5,7% del 1Q 2024. Sono i conti, in forte crescita, del primo trimestre 2025 di Fincantieri approvati dal CdA, riunitosi sotto la presidenza di Biagio Mazzotta.

