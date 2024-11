Fincantieri, in primi 9 mesi ricavi (+4%), Ebitda (+19%)

agenzia

Forte crescita negli ordini, impennata nei carichi di lavoro

TRIESTE, 14 NOV – Ricavi in crescita a euro 5.583 milioni (+4% sui primi 9 mesi 2023), Ebitda a euro 328 milioni, in aumento del 19%; Carico di lavoro complessivo (backlog totale) a euro 40,1 miliardi, circa 5,2 volte i ricavi realizzati nel corso del 2023 e nuovi ordini acquisiti per 8,5 miliardi di euro, più del doppio degli ordini acquisiti rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono i principali risultati dei primi nove mesi 2024 dei conti Fincantieri. Risultati trainati anche dalla forte performance nell’Offshore (+47%) e nel business Sistemi, Componenti e Infrastrutture. Il Margine Ebitda è al 5,9%, (5,1% nei primi 9 mesi 2023).

