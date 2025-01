Fincantieri, pronto il Polo tecnologico della subacquea

agenzia

Folgiero, da qui al 2027 opportunità commerciali per 20 miliardi

TRIESTE, 18 GEN – “Fino a poco tempo fa l’underwater sembrava un tema un po’ futuristico, ora è diventato un macro-trend di dominio pubblico ed è chiaro a tutti che la minaccia ormai viaggia sott’acqua”. E’ lo scenario delineato in un’intervista a ‘Il Sole 24 Ore’ da Pierroberto Folgiero, ad e dg di Fincantieri, all’indomani dell’acquisizione della linea di business “Underwater Armaments & Systems” (“Uas”) di Leonardo. Folgiero parla di un “Polo tecnologico della subacquea” che coordinerà “organizzativamente tutte le attività collegate all’underwater e dovrà far lavorare insieme le nostre aziende che hanno adiacenze e dovrà essere focalizzato sullo sviluppo del business e dei prodotti” garantendo “nel breve e medio-lungo termine, volumi, ricavi e margini significativi”. Se finora “ci siamo mossi secondo una strategia ‘make or buy'”, ha spiegato, acquisendo “competenze e prodotti che avevamo in animo di avere in ‘casa’, in parallelo ad alleanze nel settore”, ora “quello che manca dobbiamo realizzarlo da noi”: è l'”underwater management system, piattaforma che integra tutte queste tessere e le fa comunicare tra loro e con la ‘mothership’, la nuova nave di superficie su cui siamo già al lavoro”. Folgiero ha specificato che da oggi al 2027 Fincantieri ha “opportunità commerciali per 20 miliardi”, considerando Europa, Africa e la “forte focalizzazione” su Medio Oriente e Sud Est Asiatico “dove c’è una grande spinta sulla spesa per la difesa navale”. Ha ricordato la joint venture con gli Emirati Arabi Uniti, i rapporti con l’Arabia Saudita, che sarà “il quarto spender mondiale su questo fronte” e “una serie di mercati specifici particolarmente interessanti”.

