Fincantieri: sciopero a Monfalcone. Sindacati, aprire tavolo

agenzia

Secondo i sindacati c'è 'massiccia adesione'

TRIESTE, 14 APR – Sono quattro le ore di sciopero per ciascun turno di lavoro che stanno svolgendo i dipendenti Fincantieri nei cantieri di Monfalcone (Gorizia). La protesta – per la quale secondo i sindacati si sta registrando una “massiccia adesione” – è stata indetta dalle Rsu di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm che contestano il comportamento di Leonardo e Assistal, associazione dei costruttori di impianti tecnologici, “inaccettabile” per quanto riguarda politica salariale, orario di lavoro e sicurezza, e chiedono che “si apra un tavolo di trattativa” nell’ambito del rinnovo contrattuale. In particolare, un presidio è in corso davanti alla portineria dello stabilimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA