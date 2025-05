Fincantieri, varata “Mein Schiff Flow”, poco impatto ambientale

agenzia

A Monfalcone per TUI Cruises. La gemella consegnata a febbraio

TRIESTE, 30 MAG – E’ stata varata oggi la “Mein Schiff Flow”, seconda di due navi da crociera della classe InTUItion di nuova concezione dual-fuel (Gas Naturale Liquefatto – LNG e Marine Gas Oil – MGO), gemella di “Mein Schiff Relax”, consegnata all’armatore lo scorso febbraio. La “Flow”, che prenderà il mare a metà 2026, è stata varata nel cantiere di Monfalcone (Gorizia) con una cerimonia cui hanno partecipato rappresentanti di Fincantieri e TUI Cruises, joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises. Con circa 160.000 tonnellate di stazza lorda “Mein Schiff Flow” è basata su un progetto di nuova generazione sviluppato da Fincantieri che valorizza modernità e sostenibilità della società armatrice, che vanta una delle flotte più avanzate sotto il profilo ecologico. Il progetto pone al centro l’efficienza energetica con l’obiettivo di ridurre i consumi e minimizzare l’impatto ambientale: la nave potrà utilizzare la propulsione a LNG e sarà future-proof, con la possibilità di impiegare combustibili a basse emissioni, come bio- o e-LNG, verso una crocieristica a impatto climatico neutro. “Mein Schiff Flow” sarà dotata di convertitori catalitici (conformi ad Euro 6) e di una turbina a vapore che sfrutta il calore residuo dei generatori diesel, oltre a un sistema di connessione elettrica alla banchina garantendo così un funzionamento quasi privo di emissioni durante la sosta in porto (circa il 40% del tempo operativo). La nave utilizzerà inoltre un sistema di trattamento dei rifiuti che trasformerà le sostanze organiche in componenti riciclabili attraverso un processo termico.

