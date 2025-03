Finint-Ardian, accordo per acquisto controllante Save Spa

agenzia

Partnership 'di lungo termine' per gestione aeroporto di Venezia

VENEZIA, 25 MAR – Finint Infrastrutture sgr e la società francese di private equity Ardian ufficializzano un accordo finalizzato all’acquisizione congiunta di Milione Spa, la società che controlla Save Spa, che gestisce l’aeroporto Marco Polo di Venezia e altri scali in Italia e all’estero. La holding Milione spa ha fatto finora capo ai fondi infrastrutturali Dws, gestiti da Deutsche Asset Management, e InfraVia Capital, ciascuno con il 44%, mentre il 12% è del presidente Enrico Marchi. La partnership tra Finint ed Ardian, secondo una nota congiunta “è in vigore e resterà in vigore anche nel caso in cui i soci di Milione dovessero avviare trattative con terzi o ricevere offerte per la loro quota”. Finint Infrastrutture sgr inoltre rende noto che “l’attività di pre-marketing, con il supporto di un primario partner internazionale, sta procedendo con soddisfazione e fa presupporre che l’attività di commercializzazione, non ancora formalmente aperta, rispetterà i tempi previsti per la chiusura della transazione”.

