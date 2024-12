Fipe-Confcommercio, sale spesa per Natale al ristorante

agenzia

In aumento rispetto al 2023. Per menu fisso costo medio 78 euro

ROMA, 20 DIC – Aumentano gli italiani che festeggieranno il Natale al ristorante. Secondo le stime di Fipe-Confcommercio saranno 5,4 milioni in uno degli oltre 90mila locali aperti per l’occasione (68,6% del totale, in crescita rispetto al 66,2% del 2023). Un incremento del 2% rispetto al 2023 “che conferma la voglia degli italiani di tornare a vivere momenti conviviali fuori casa” afferma l’associazione secondo cui la spesa complessiva per il pranzo di Natale raggiungerà i 420 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto all’anno scorso con costo spesa medio, per le formule di ‘tutto compreso’ di 78 euro a persona. Secondo Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. “In un periodo segnato da grandi incertezze, legate sia ai conflitti internazionali sia alle incognite economiche, il cibo e la ristorazione si confermano strumenti di convivialità e conforto. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che dietro a questi momenti di gioia ci sono centinaia di migliaia di professionisti della ristorazione che lavoreranno anche durante i giorni di festa per rendere possibile tutto questo.”.

