Fipe, San Valentino al ristorante per 6 milioni di italiani

La spesa complessiva stimata in 330 milioni di euro

ROMA, 12 FEB – Anche quest’anno il ristorante si conferma il luogo preferito dagli “innamorati” per celebrare San Valentino. Secondo le stime della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, oltre 6 milioni di italiani celebreranno il giorno dedicato agli innamorati cenando in uno degli oltre di 133.000 ristoranti presenti sul territorio italiano. Un’alta affluenza, questa, favorita dalla vicinanza con il fine settimana, che si riflette sulla spesa complessiva prevista e che viene stimata intorno ai 330 milioni di euro. Questo dato evidenzia come un’esperienza gastronomica ricercata e curata nei dettagli sia sempre di più una delle soluzioni preferite per questa giornata speciale, accanto ai tradizionali regali di fiori, cioccolatini e gioielli. Il ristorante si conferma così non solo luogo di convivialità, ma anche di condivisione di emozioni. Consapevoli di questo ruolo, i ristoratori rispondono con creatività, proponendo menu esclusivi e ambientazioni speciali, rendendo questa serata un appuntamento imperdibile. La formula più scelta dai ristoratori è il menu “tutto compreso”. “Al centro dell’offerta saranno i piatti dagli ingredienti afrodisiaci, come il caviale e le ostriche per quanto riguarda le pietanze di pesce, e con la prevalenza di spezie quali l’anice, noce moscata, peperoncino e zafferano. A distinguere il menu di questo giorno speciale saranno inoltre i piatti dalle cromie rosse, che richiamano il sentimento protagonista di San Valentino: largo dunque ai dessert con fragole, lamponi e mirtilli, ma anche agli antipasti di tartare di tonno rosso, accompagnati da bollicine rosé. Un ulteriore trend che si osserva per il 2025 è il desiderio di prolungare la celebrazione di San Valentino oltre la cena. Quest’anno la festività cade a ridosso del fine settimana, spingendo molte coppie a concedersi una breve fuga romantica, della durata di una o due notti, con destinazioni preferite che includono piccoli borghi e mete di montagna”.

