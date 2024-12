Firmato il contratto logistica, ritirato lo sciopero del 9-10

agenzia

Anita, aumenti a regime fino a 260 euro

ROMA, 06 DIC – Siglato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione 2024-2027. Dopo nove mesi di negoziati e quattro giorni di trattative ininterrotte, tutte le organizzazioni datoriali e sindacali hanno raggiunto un’intesa che “offre risposte concrete alle esigenze di lavoratori e imprese del settore”. Lo fa sapere l’associazione Anita. Sul fronte economico, il rinnovo prevede aumenti salariali a regime di 230 euro per il personale non viaggiante e di 260 euro per il personale viaggiante. L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2027, ha portato “al ritiro dello sciopero” dell’autotrasporto da parte delle organizzazioni sindacali precedentemente previsto per il 9 e 10 dicembre.

