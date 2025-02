First, -508 sportelli banche nel 2024,da risiko nuovi tagli

agenzia

First: 'Desertificazione aumenta, quasi metà Comuni senza'

ROMA, 07 FEB – Non si arresta la riduzione degli sportelli bancari in Italia, con quasi metà dei Comuni oramai senza una presenza di un istituto di credito e nuovi tagli che potrebbero arrivare dal risiko in corso del settore. Secondo i dati della Fondazione Fiba, riportati dal sindacato First Cisl, le banche italiane lo scorso anno hanno chiuso 508 sportelli, portando il loro numero complessivo sotto quota 20mila. Per il segretario generale Riccardo Colombani “sono sempre più grandi i comuni desertificati, e il processo di ulteriore concentrazione del sistema potrebbe portare a breve ad una ulteriore contrazione dell’occupazione nel settore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA