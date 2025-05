First Cisl, nel primo trimestre chiusi 95 sportelli bancari

agenzia

Il 42,9% dei comuni non ha sportelli, è destertificazione

ROMA, 05 MAG – Anche nel 2025 prosegue la tendenza delle banche ad abbandonare i territori chiudendo parte dei loro sportelli bancari: lo sottolinea un report della First Cisl sulla destertificazione bancaria spiegando che nei primi tre mesi dell’anno sono stati chiusi 95 sportelli e che ora il 42,9% dei comuni (3.386) per oltre 4,6 milioni di residenti non ha un accesso bancario fisico. Nell’ultimo trimestre del 2024 erano stati chiusi 432 sportelli, il numero più elevato di chiusure da inizio 2022, portando gli sportelli sotto quota 20mila. Nei primi tre mesi del 2025 il calo è dello 0,5%: un record anche questo, dal momento che, confrontando la serie relativa ai primi tre mesi degli anni passati, il primo trimestre del 2025 segna il dato peggiore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA