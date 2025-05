Fisac-Cgil, sempre meno sportelli bancari, -20% in 5 anni

agenzia

'Nuovi rischi dal risiko bancario. Serve confronto con l'Abi'

ROMA, 10 MAG – Gli sportelli bancari sono scesi in Italia sotto quota 20 mila, il 20% in meno in cinque anni e il numero dei dipendenti è diminuito nello stesso periodo di oltre 20 mila unità, quasi nella totalità fuoriusciti dai bacini delle prime sette banche italiane. E’ quanto emerge dal nuovo report dell’Ufficio studi & ricerche della Fisac Cgil su sportelli e dipendenti del sistema bancario per il 2024. Anche lo scorso anno si è registrata una nuova contrazione del numero degli sportelli, scesi a 19.654, in calo di 506 unità rispetto all’anno precedente e di 4.658 sul 2020 (-19,2%). Simile l’andamento dell’occupazione che ammonta a 261.653 dipendenti, in flessione dello 0,5% sul 2023 per -596 unità e del 7,3% sui cinque anni passati per un drastico calo di 20.476 tra lavoratrici e lavoratori. “Mentre impazza il risiko bancario, e non sono chiari i riflessi sul lavoro di questo riassetto bancario, servirebbe un confronto tra sindacati e Abi per garantire al sistema tutele sul fronte dell’occupazione e della presenza nei territori”, rivendica la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito.

